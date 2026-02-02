সচেতনতাই সুরক্ষার আলো | পর্ব–২ | এসএমসি

<p>এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘সচেতনতাই সুরক্ষার আলো’। সহযোগিতায় সেনসেশন কনডম।</p><p>পর্ব: ০২</p><p>বিষয়: যৌন স্বাস্থ্য–তথ্য প্রচারে সামাজিক ট্যাবু, বাড়ছে যৌনসংক্রমণ রোগ তথা এইচআইভি/এইডস</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>ডা. নাজমুস সালেহীন</p><p>উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা</p><p>বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ</p><p>আবু সাঈদ হাসান</p><p>যৌন, প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার বিশেষজ্ঞ</p><p>জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)</p><p>ডা. সায়মা খান</p><p>কান্ট্রি ডিরেক্টর</p><p>ইউনাইটেড নেশনস প্রোগ্রাম অন এইচআইভি/এইডস (ইউএনএআইডিএস)</p><p><strong>উপস্থাপক</strong></p><p>ডা. রাইয়াতুন তেহরীন</p><p>পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিকো–মার্কেটিং স্পেশালিস্ট</p><p>সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড</p>