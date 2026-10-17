উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে... | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬ | পর্ব-০৬

<p>প্রথম আলো ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে চলছে 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬'। ফেয়ার উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সরাসরি ফেসবুক লাইভ: উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...।</p><p>পর্ব: ০৬</p><p>অতিথি</p><p>আদিবা আফরিন</p><p>অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার, এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোড</p><p>নাসিরউদ্দিন সাদাফ</p><p>কান্ট্রি ম্যানেজার, বাংলায় আইইএলটিএস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সেন্টার</p><p>আমীর ইউসুফ খান</p><p>ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, ফিউচারএড</p><p>মোস্তাফিজুর রহমান</p><p>সিইও, ড্রিম স্টাডি ইন্টারন্যাশনাল</p><p>উপস্থাপক</p><p>নুসরাত জেরি</p>