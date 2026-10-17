উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে... | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬ | পর্ব-০৫

<p>প্রথম আলো ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে চলছে 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬'। ফেয়ার উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সরাসরি ফেসবুক লাইভ: উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...।</p><p>পর্ব: ০৫</p><p>অতিথি</p><p>সৈয়দ তাসলিম আলম</p><p>রিজিওনাল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ক্যাম্পাস গ্রুপ</p><p>মো. সাইফুর রহমান</p><p>সিইও, ওয়েমস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন</p><p>শাহরিয়ার ইমন</p><p>ডিরেক্টর অব গ্লোবাল অপারেশন্স, এডুকেশন অ্যাট</p><p>শাহাদাত হোসেন</p><p>অপারেশন ম্যানেজার, ম্যাক্সিমাস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন</p><p>উপস্থাপক</p><p>নুসরাত জেরি</p>