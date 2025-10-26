স্তন ক্যানসার বার্তা | বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৫১

<p>এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে</p><p>পর্ব : ৫১</p><p>বিষয়: স্তন ক্যানসার বার্তা</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>অধ্যাপক ডা. কাজী মুশতাক হোসেন</p><p>সাবেক পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী</p><p>সিনিয়র কনসালটেন্ট, ক্লিনিক্যাল ও রেডিয়েশন অনকোলজি</p><p>ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার</p><p>অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ</p><p>সভাপতি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি</p><p>অতিথি অধ্যাপক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>নাসিহা তাহসিন</p>