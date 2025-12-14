মাইলসের পরিবেশনায় জর্জ হ্যারিসনের ‘বাংলাদেশ’

<p>১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে হয়েছিল ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আয়োজিত এই কনসার্টের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেতারের কিংবদন্তি শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বিখ্যাত ব্যান্ড দ্য বিটলসের প্রধান গিটারিস্ট জর্জ হ্যারিসন (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩—২৯ নভেম্বর ২০০১) গেয়েছিলেন ‘বাংলাদেশ’ গানটি। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার আয়োজনে ‘বাংলাদেশ’ গানটি পরিবেশন করে জনপ্রিয় ব্যান্ড মাইলস। গানটির বাংলা রূপান্তর করেছেন আফতাব মাহমুদ খুরশিদ।</p>