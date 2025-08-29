পাকিস্তান কি আদৌ গণহত্যার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল?

<p>একাত্তরের গণহত্যা, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং আটকে পড়া নাগরিকদের প্রত্যাবাসন- এই অমীমাংসিত বিষয়গুলো দেশের কূটনৈতিক অঙ্গনে আবারও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এক যুগেরও বেশি সময় পর ঢাকা সফরে এসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার দাবি করেন, এসব বিষয় ইতোমধ্যে দু’দফায় নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকার তার এই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক আইন আসলে কী বলে? একাত্তরের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায় পাকিস্তান কি আদৌ স্বীকার করেছে? তারা কি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছে, নাকি শুধু অনুশোচনা জানিয়েছিল? এই দুটি অবস্থানের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? এবং কেন বাংলাদেশ মনে করে, আনুষ্ঠানিক ক্ষমা ছাড়া এই অধ্যায় এখনো মীমাংসিত নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে দেখুন ভিডিও…</p>