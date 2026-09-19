জীবনের প্রতিকূলতা পেরিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন শিউলি? | লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ: সিজন–৩ | পর্ব: ০৬

<p>তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার গল্প নিয়ে বিশেষ আয়োজন: প্রাইম ব্যাংক নিবেদিত ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–৩’। আয়োজনে প্রথম আলো ডটকম।</p><p>এ পর্বের অতিথি যারীন’স ক্রিয়েশনের স্বত্বাধিকারী আফরোজা সুলতানা শিউলি। ১৭ বছর বয়সে থ্যালাসেমিয়া শনাক্ত হলে থেমে যায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা। এরপর ২০০১ ও ২০১০ সালে ব্যবসা শুরু করে ব্যর্থ হন। কিন্তু থেমে না গিয়ে ২০১৫ সালে ৫৫ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করেন নতুন উদ্যোগ। প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে তৈরি দেশীয় বস্ত্র ও হস্তশিল্প নিয়ে গড়ে ওঠা সেই উদ্যোগের পণ্য এখন যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে। সব বাধা পেরিয়ে কীভাবে নিজের উদ্যোগকে সফল করলেন শিউলি?</p><p>জানতে দেখুন ভিডিওটি...</p>