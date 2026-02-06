রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থীতায় নারীদের গুরুত্ব দিচ্ছে না কেন | ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া | পর্ব–২

<p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, তারকা ও তরুণ ভোটারদের বিশ্লেষণ–ভাবনা–প্রত্যাশা নিয়ে বিশেষ আয়োজন ‘ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া’।</p> <p><strong>পর্ব: ২</strong></p><p>এবারের বিষয়: নির্বাচনে নারী</p> <p><strong>অতিথি—</strong></p><p>জেসমিন টুলি</p><p>সাবেক অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন </p><p>সদস্য, নির্বাচন সংস্কার কমিশন</p> <p>পারসা মেহজাবিন পুন্নি</p><p>সংগীতশিল্পী</p> <p>তাপসী রাবেয়া</p><p>শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় </p> <p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>ডা. আব্দুন নূর তুষার</p><p>গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব</p>