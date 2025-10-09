সেরাদের কথা : পর্ব-১| স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন ২০২৫

<p>ব্যক্তিগত অর্জন বা কোনো উদ্যোগের মাধ্যমে সফল হয়ে সমাজ ও দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছেন—এমন ১০ জন তরুণ পেয়েছেন 'ইন্সপায়ারিং হিরো' সম্মাননা। স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের এই উদ্যোগের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রথম আলো ডটকম। </p><p>‘ইন্সপায়ারিং হিরো’দের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প নিয়ে বিশেষ আয়োজন: সেরাদের কথা।</p> <p>এ পর্বের অতিথি— </p><p>মুনজেরিন শহীদ </p><p>অনলাইন এডুকেশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর</p> <p>মুরশিদুল আলম ভূঁঞা </p><p>প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, টিম ব্যর্থ</p> <p>জয় বড়ুয়া লাভলু </p><p>প্রতিষ্ঠাতা, রোবোলাইফ টেকনোলজিস</p> <p>উপস্থাপক</p><p>কিঙ্কর আহসান</p>