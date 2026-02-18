আগুন পেরিয়ে আলোর প্রত্যাবর্তন

<p>আলো</p><p>প্রথম আলোর আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ ভবন নিয়ে একটি শিল্প–আয়োজন</p><p>শিল্পী: মাহ্বুবুর রহমান</p><p>প্রথম আলোর ভস্মীভূত ভবন ও উপাদানের উপর ভিত্তি করে এবং শিল্পকর্ম, সচল শিল্পবস্তু, আলো, ধ্বনি, ছবি, ভিডিওসহ নানা সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণ উপাদান নিয়ে এই শিল্প-প্রদর্শনী। </p><p>প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত</p><p>স্থান: প্রথম আলো কার্যালয়, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা</p><p>সময়: </p><p>১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬</p><p>বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা</p><p>১৯–২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬</p><p>সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা</p><p>বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা</p><p>প্রথম আলো</p>