ভোটে বিজয়ী দল কি তাদের ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে পারবে | রিন যুক্তি–তর্কে ভোট

<p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহার ঘোষণা করেছে। ভোটে বিজয়ী দল কি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে? এ বিষয়ে তরুণ ভোটারদের মতামত ও বিশ্লেষণ নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন : রিন যুক্তি–তর্কে ভোট।</p><p>বিতর্কের বিষয়: ভোটে বিজয়ী দল কি তাদের ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে পারবে?</p><p><strong>পক্ষে বলেছেন—</strong></p><p>ইউনুস আহমেদ অন্তর</p><p>তাসনুভা সালমীন</p><p>শিক্ষার্থী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়</p><p><strong>বিপক্ষে বলেছেন—</strong></p><p>ফারিহা নওশীন</p><p>সৌভিক কর্মকার রোহিত</p><p>শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>ফেরদৌস বাপ্পী</p>