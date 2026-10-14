জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান: বিশেষজ্ঞদের ভাবনা | পর্ব–০২

<p>সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকটের প্রভাবে সার্বিক অর্থনীতি, আমদানির চাপ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভবিষ্যৎ কোন পথে? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান: বিশেষজ্ঞদের ভাবনা’। </p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম</p><p>সভাপতি, নলেজ হাব ইনস্টিটিউট</p> <p>শফিকুল আলম</p><p>প্রধান জ্বালানি বিশ্লেষক, ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস (আইইইএফএ)</p> <p><strong>উপস্থাপক </strong></p><p>শওকত হোসেন</p><p>হেড অব অনলাইন, প্রথম আলো</p>