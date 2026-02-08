ভোটের সিদ্ধান্তে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা কেমন | ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া | পর্ব–৭

<p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, তারকা ও তরুণ ভোটারদের বিশ্লেষণ–ভাবনা–প্রত্যাশা নিয়ে বিশেষ আয়োজন ‘ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া’।</p><p>পর্ব: ৭</p><p>এবারের বিষয়: সোশ্যাল মিডিয়া কি নির্বাচনে প্রভাব ফেলে? </p><p><strong>অতিথি—</strong></p><p>ড. শামীম রেজা</p><p>অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় </p><p>মিম চৌধুরী</p><p>অভিনয়শিল্পী ও মডেল</p><p>নুসরাত জাহান নিসু</p><p>শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p> <p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>ডা. আব্দুন নূর তুষার</p><p>গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব</p>