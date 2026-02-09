কতটা পরিবর্তন হবে ভোটের পরের বাংলাদেশ | ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া | পর্ব–৮

<p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, তারকা ও তরুণ ভোটারদের বিশ্লেষণ–ভাবনা–প্রত্যাশা নিয়ে বিশেষ আয়োজন ‘ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া’।</p><p><strong>পর্ব: ৮</strong></p><p>এবারের বিষয়: ভোটের পরের বাংলাদেশ</p> <p><strong>অতিথি—</strong></p><p>রাহীদ এজাজ</p><p>বিশেষ প্রতিনিধি, প্রথম আলো </p> <p>আবু হেনা রনি</p><p>উপস্থাপক ও স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান</p> <p>তানজিনা তাম্মিম হাপসা</p><p>শিক্ষার্থী, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p> <p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>ডা. আব্দুন নূর তুষার</p><p>গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব</p>