প্রথম ভোটারদের জন্য ভোটকেন্দ্র কতটা প্রস্তুত | ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া | পর্ব–৯

<p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, তারকা ও তরুণ ভোটারদের বিশ্লেষণ–ভাবনা–প্রত্যাশা নিয়ে বিশেষ আয়োজন ‘ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া’।</p><p>পর্ব: ৯</p><p>এবারের বিষয়: আমার প্রথম ভোট</p> <p>অতিথি—</p><p>সাবির মুস্তাফা </p><p>সাবেক প্রধান, বিবিসি বাংলা</p> <p>নীল হুরেজাহান </p><p>উপস্থাপক ও অভিনয়শিল্পী </p> <p>রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা </p><p>শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p> <p>সঞ্চালক</p><p>ডা. আব্দুন নূর তুষার</p><p>গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব</p>