নির্বাচনে জেন-জিদের ভাষা কি বুঝতে পারছেন প্রার্থীরা | ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া | পর্ব–৪

<p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষক, তারকা ও তরুণ ভোটারদের বিশ্লেষণ–ভাবনা–প্রত্যাশা নিয়ে বিশেষ আয়োজন ‘ওয়ালটন ফ্যান নির্বাচনী হাওয়া’।</p><p>পর্ব: ৪</p><p>এবারের বিষয়: নির্বাচনের ভাষা </p><p><strong>অতিথি—</strong></p><p>শাকিল আনোয়ার </p><p>সিনিয়র সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক </p><p>প্রার্থনা ফারদিন দীঘি </p><p>অভিনয়শিল্পী</p><p>খালিদ মাহমুদ খান আবির </p><p>শিক্ষার্থী, নাটক ও নাট্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>ডা. আব্দুন নূর তুষার</p><p>গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব</p>