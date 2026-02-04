<p>এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৬১</p><p>বিষয়: বিশ্ব ক্যান্সার দিবস: অনন্যতায় ঐক্য</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>ডা. আলী আসগর চোধুরী</p><p>এমবিবিএস, এফসিপিএস (রেডিওথেরাপি), এফআরসিপি</p><p>এসমো সার্টিফিকেট মেডিকেল অনকোলজি</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি</p><p>চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ</p><p>ডা. সরোজ কান্তি চৌধুরী</p><p>এমবিবিএস, এমসিপিএস (মেডিসিন)</p><p>এফসিসিপি (আমেরিকা), এমডি (চেস্ট ডিজিজেস)</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, রেসপিরেটরি মেডিসিন</p><p>অধ্যাপক ডা. ফাহমিদা ইসলাম চৌধুরী</p><p>এমবিবিএস, এফসিপিএস (অবস ও গাইনী)</p><p>প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ল্যাপারোস্কোপিক এন্ড হিস্টোরেস্কোপিক সার্জন</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ</p><p>ডা. সাগরিকা শারমিন (সাগর)</p><p>এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (সার্জারি)</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>নাসিহা তাহসিন</p>