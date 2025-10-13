সেরাদের কথা : পর্ব-৩ | স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন ২০২৫

<p>ব্যক্তিগত অর্জন বা কোনো উদ্যোগের মাধ্যমে সফল হয়ে সমাজ ও দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছেন—এমন ১০ জন তরুণ পেয়েছেন 'ইন্সপায়ারিং হিরো' সম্মাননা। স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের এই উদ্যোগের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রথম আলো ডটকম। </p><p>‘ইন্সপায়ারিং হিরো’দের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প নিয়ে বিশেষ আয়োজন: সেরাদের কথা।</p><p><strong>এ পর্বের অতিথি— </strong></p><p>আরিয়ান আরিফ</p><p>প্রতিষ্ঠাতা, মজার ইশকুল</p> <p>মো. তাসনিমুল হাসান তাওহীদ</p><p>উদ্ভাবক, ফিলাইট </p> <p><strong>উপস্থাপক</strong></p><p>মৌসুমী মৌ</p>