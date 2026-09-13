পিসিওএস কেন হয়, এর লক্ষণ ও চিকিৎসা কী | পর্ব–০৩ | নুভিস্তা ফার্মা

<p>নুভিস্তা ফার্মার আয়োজনে ‘পিসিওএস (PCOS) সচেতনতা মাস’ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা। সহযোগিতায় এলিসা ও লিয়ানা।</p><p>এ পর্বের আলোচনায় বিষয়—পিসিওএস (PCOS) কী, কেন হয়, এর লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কী জানা জরুরি এবং পিসিওএস (PCOS) নিয়ে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা।</p><p>আলোচক</p><p>প্রফেসর শাহানারা চৌধুরী</p><p>সাবেক প্রেসিডেন্ট, ওজিএসবি চট্টগ্রাম</p><p>ভাইস প্রেসিডেন্ট, এফএসএসবি</p><p>প্রফেসর মলয় কান্তি চক্রবর্তী</p><p>সাবেক অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান (গাইনী), নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী</p><p>সাবেক সভাপতি, ওজিএসবি, নোয়াখালী শাখা</p><p>সঞ্চালক</p><p>ডা. সালমা আক্তার শিমু</p><p>সহযোগী অধ্যাপক</p><p>চট্টগ্রাম মা-ও-শিশু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল</p>