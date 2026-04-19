শূন্য থেকে যেভাবে বাংলাদেশের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি গড়ার গল্পে রুসলান হোসেন | লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–২ | পর্ব: ১২

<p>লিগ্যাসি তৈরির পথে হাঁটছেন—এমন ব্যক্তিদের গল্প শোনার বিশেষ আয়োজন 'লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–২'।</p><p>প্রাইম ব্যাংক ও প্রথম আলো ডটকমের যৌথ উদ্যোগে পডকাস্ট শোটির এ পর্বের অতিথি রুসলান’স স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা রুসলান হোসেন।</p><p>একসময় অতিরিক্ত ওজনের কারণে লজ্জা নিয়েই জিমে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে কঠোর শৃঙ্খলা, নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও ধারাবাহিক ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে কীভাবে নিজের জীবন বদলেছেন এবং বাংলাদেশের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ধারা তৈরি করেছেন—সেই গল্পই বলেছেন এ পর্বে।</p><p>বিস্তারিত জানতে দেখুন ভিডিওটি...</p>