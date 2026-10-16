উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে... | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬ | পর্ব-০২

<p>প্রথম আলো ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে চলছে 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬'। ফেয়ার উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সরাসরি ফেসবুক লাইভ: উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...।<br><br>পর্ব: ০২<br><br>অতিথি<br>সাদিয়া তানজিন নিঝুম<br>ডিরেক্টর, সানজেন এডুকেশন লিমিটেড<br><br>সৈয়দা তাসনিম হাসান<br>ম্যানেজার, বিডিএক্সপার্ট এডুকেশন<br><br>মো. কামরুল হাসান পলাশ<br>প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উইজডম এডুকেশন<br><br>এরশাদ আহমেদ নিশান<br>ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান, স্টাডি সলিউশনস<br><br><br>উপস্থাপক<br>তমা রশিদ</p>