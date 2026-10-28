বিদেশমুখী পর্যটকদের যেভাবে দেশীয় পর্যটনে আকৃষ্ট করছে ভাইয়া গ্রুপ

<p>বাংলাদেশে ইকো-ট্যুরিজম, সার্ভিসড অ্যাপাটমেন্ট এবং রিসোর্টভিত্তিক আবাসন খাতের ট্রেন্ডে কীভাবে নিজেদের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছে ভাইয়া গ্রুপ?<br>সম্প্রতি প্রথম আলো ডটকম আয়োজিত ‘অনলাইন আবাসন মেলা ২০২৬’–এ অংশ নিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। সংশ্লিষ্ট খাতের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন ভাইয়া হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টসের সহকারী পরিচালক (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) এম ইমরোজ উজ্জামান এবং ভাইয়া হাউজিংয়ের উপ-পরিচালক (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) মোহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন।<br><br>বিস্তারিত ভিডিওতে...<br></p><p>#বিজ্ঞাপন_বার্তা</p>