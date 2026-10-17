উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে... | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬ | পর্ব-০৪

<p>প্রথম আলো ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে চলছে 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬'। ফেয়ার উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সরাসরি ফেসবুক লাইভ: উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...।</p><p>পর্ব: ০৪</p><p>অতিথি</p><p>নাসির উদ্দিন রেজা</p><p>অপারেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল</p><p>আরিফুল আলম</p><p>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিগ্লোবাল</p><p>মো. শফিকুল আলম</p><p>হেড অব সেলস অ্যান্ড পার্টনারশিপস, এডুকেশন হাব লিমিটেড</p><p>রবিউল হোসেন</p><p>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এইচ অ্যান্ড আই কাউন্সিল</p><p>উপস্থাপক</p><p>নুসরাত জেরি</p>