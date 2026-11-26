<p>সুস্থ থাকতে ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘ন্যাচারাল মেডিসিন: সুস্থতায় আস্থা’। সহযোগিতায় স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি।</p><p>এ পর্বের আলোচনার বিষয় শরীরের কোষের সুরক্ষায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভূমিকা।</p><p>অতিথি</p><p>প্রফেসর ডা. মো. তাসলিম উদ্দিন</p><p>সাবেক চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন</p><p>বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি</p><p>ডা. ফাহরিয়া জেসি পারিশা</p><p>অ্যাস্থেটিক বিশেষজ্ঞ (ত্বক, চুল ও লেজার)</p><p>সঞ্চালক</p><p>শ্রাবণ্য তৌহিদা</p>