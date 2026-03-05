মণিপুরী বিয়েতে ভালোবাসা আর বিচ্ছেদের ‘বধুবিদায়’ যেভাবে হয় | স্যান্ডালিনা বর্ণিল বিয়ে : সিজন–৩

<p>প্রতিটি কন্যারই বিয়ের দিন বাবার বাড়ির আঙিনা ছেড়ে যেতে হয় অন্য ঠিকানায়। যেখানে একসঙ্গে প্রকাশ পায় ভালোবাসা আর বিচ্ছেদ। কনে যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন তার ভাই বা নিকটাত্মীয়রা তাকে আগলে নিয়ে আসে। তবে মণিপুরী রীতিতে বিদায়বেলায় উচ্চস্বরে কান্নার চেয়ে সংযত আবেগ বেশি দেখা যায়।</p><p>‘স্যান্ডালিনা বিয়ের রাজকন্যা’র আজকের পর্ব : বধুবিদায়।</p><p>বিস্তারিত জানতে দেখুন ভিডিও...</p><p>বিস্তারিত: www.sandalina-bornilbiye.pro</p><p>#BornilBiye #ManipuriWedding #SylhetCulture #WeddingReel #CulturalHeritage #Bangladesh</p>