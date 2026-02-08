মালয়েশিয়া: স্মার্ট অপশন নাকি বিকল্পের অভাব | স্টাডি ইন মালয়েশিয়া ২০২৬ | সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড

<p>বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পছন্দ ছিল যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে খরচ, ভিসা জটিলতা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেকে বিকল্প গন্তব্য হিসেবে মালয়েশিয়াকে বেছে নিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত কতটা বাস্তবসম্মত?</p><p>এ নিয়েই প্রথম আলো ডটকমের আয়োজন: সিএইচএস এডুকেশন নিবেদিত ‘স্টাডি ইন মালয়েশিয়া ২০২৬’।</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>নাজমুল হাসান রাজু</p><p>প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা</p><p>সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড</p><p><strong>উপস্থাপক</strong></p><p>রুহাণী সালসাবিল</p>