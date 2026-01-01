স্টাডি ইন অস্ট্রেলিয়া: শিক্ষা, স্কলারশিপ ও ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা | পিএফইসি গ্লোবাল

<p>উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বর্তমানে অন্যতম গন্তব্য ‘অস্ট্রেলিয়া’। দেশটিতে স্কলারশিপের সুযোগ, পার্ট-টাইম কাজ করার সুবিধা এবং ডিগ্রি শেষ করার পর পোস্ট-স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে শিক্ষার্থীদের রয়েছে নানা প্রশ্ন। বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের আয়োজন ‘স্টাডি ইন অস্ট্রেলিয়া: শিক্ষা, স্কলারশিপ ও ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা’।</p> <p>অতিথি</p><p>মাহমুদা আক্তার</p><p>জেনারেল ম্যানেজার</p><p>পিএফইসি গ্লোবাল</p><p>উপস্থাপক</p><p>রুহাণী সালসাবিল</p>