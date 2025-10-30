বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার | পর্ব–০৩ | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫

<p>প্রথম আলো আয়োজিত 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫' উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন: বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার।</p><p>পর্ব–০৩</p><p>বিষয়: বিদেশে পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ ও প্রস্তুতি</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>নাজমুল হাসান রাজু</p><p>প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড</p><p>সাদিয়া সালাম সাথী</p><p>ম্যানেজার, বিডি এক্সপার্ট এডুকেশন কলসালট্যান্সি</p><p>মো. মোবারক হোসেন ভূঁইয়া</p><p>ডেস্টিনেশন ম্যানেজার, ম্যাক্সিমাস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন</p><p><strong>উপস্থাপক</strong></p><p>সোনিয়া রিফাত</p>