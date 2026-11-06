হাজারো শিক্ষার্থীর জীবনে আলো ছড়িয়ে দেওয়া শিক্ষাগুরু শাহনাজ পারভীন | একজন শিক্ষক: প্রজন্মের কারিগর

<p>একজন শিক্ষক, সকাল থেকে সারাদিন স্কুলে পাঠদানে ব্যস্ত থাকেন। বিকেলে নিজের বাড়িতে ফিরে পড়াতে বসেন শত শত শিশুকে—যাদের সামর্থ্য নেই স্কুলে যাওয়ার। এমনই মহতী কাজের মাধ্যমে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন ‘বিশ্বসেরা ৫০ শিক্ষকে’র তালিকায়। </p><p>প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘একজন শিক্ষক: প্রজন্মের কারিগর’। সহযোগিতায় ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স। এইচ এম আতিফ ওয়াফিকের উপস্থাপনায় এ পর্বে থাকছে বগুড়ার শেরপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহনাজ পারভীনের গল্প।</p><p>বিস্তারিত ভিডিওতে...</p>