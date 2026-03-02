ব্যাংক কার্ড আয়োজনের হালচাল | পর্ব–১

<p>প্রথম আলো ডটকমের উদ্যােগে চলছে ‘ব্যাংক কার্ড আয়োজন ২০২৬’। সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজন এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর কার্ডের সার্বিক বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান: ব্যাংক কার্ড আয়োজনের হালচাল।</p><p>পর্ব–১</p><p>অতিথি</p><p>তাসনিম হোসেন</p><p>ইভিপি ও হেড অব কার্ডস, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি</p><p>এন এম ফিরোজ কামাল</p><p>হেড, কার্ড বিজনেস ডিভিশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি</p><p>মারুফ শাহ্জাহান</p><p>হেড অব কার্ড প্রোডাক্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট</p><p>মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি</p><p>মো. মোস্তফা মোশাররফ</p><p>এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান, কার্ডস ও ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন</p><p>ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি</p><p>উপস্থাপক</p><p>সোনিয়া রিফাত</p>