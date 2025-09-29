<p>বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৪৪</p><p>এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে</p><p>পর্ব : ৪৪</p><p>বিষয়: স্তন ক্যানসার বার্তা</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>ডা. পারভিন আখতার বানু</p><p>প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, আহওয়াজ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়</p><p>ইরান প্রাক্তন প্রধান কনসালটেন্ট, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ</p><p>ডেল্টা হাসপাতাল লি. সিনিয়র কনসালটেন্ট</p><p>ক্লিনিক্যাল অনকোলজি ও উপদেষ্টা, ল্যাবএইড হাসপাতাল</p> <p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>নাসিহা তাহসিন</p>