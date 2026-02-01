সচেতনতাই সুরক্ষার আলো | পর্ব–১ | এসএমসি

<p>এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘সচেতনতাই সুরক্ষার আলো’। সহযোগিতায় সেনসেশন কনডম।</p><p>পর্ব: ০১</p><p>বিষয়: যৌনশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাবে দ্রুত বাড়ছে এইচআইভি/এইডস</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>ডা. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান</p><p>পরিচালক, জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল</p><p>ড. দীপক মিত্র </p><p>পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট</p><p>ডিন, স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সাইন্স, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি</p><p>তসলিম উদ্দিন খান</p><p>পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট</p><p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা </p><p>সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)</p><p><strong>উপস্থাপক</strong></p><p>ডা. রাইয়াতুন তেহরীন</p><p>পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিকো–মার্কেটিং স্পেশালিস্ট</p><p>সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড</p>