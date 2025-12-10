মুখরোচক ‘আলু শুটকি কারি’ রেসিপির ফিউশন হলো কীসের সঙ্গে...

<p>বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় রেসিপি ‘আলু শুটকি কারি’, সঙ্গে ‘ছুরি শুটকি ভর্তা’ তৈরি করেছেন শেফ ড্যানিয়েল আর সেগুলোর ফিউশন করেছেন শেফ মালিহা।</p><p>মাসুমা রহমান নাবিলার উপস্থাপনায় 'স্টার শিপ ফিউশন কিচেন : সিজন–২’–এর ১২তম পর্ব দেখে নিন এখনই...।</p><p>পর্বটি দেখে তৈরি করুন নতুন কোনো ফিউশন রেসিপি। সেটির ভিডিও বা ছবি জমা দিন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে বা www.starshipfusionkitchen.com ওয়েবসাইটে অথবা পাঠিয়ে দিন starship.soyabean.oil@gmail.com মেইলে।</p><p>প্রতি পর্বের সেরা দুজন রেসিপিদাতা পাবেন ‘স্টার শিপ ফিউশন শেফ’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ। বিজয়ীদের জন্য রয়েছে মোট ৪০ লাখ টাকা পুরস্কার।</p><p>*এই পর্বটি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে আপনার তৈরিকৃত ফিউশন ডিশের ভিডিও/ছবি জমা দিন।</p>