<p>সুস্থ থাকতে ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘ন্যাচারাল মেডিসিন: সুস্থতায় আস্থা’। সহযোগিতায় স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি।</p><p>এ পর্বের আলোচনার বিষয় হজম ও অন্ত্রের সুস্থতায় ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা।</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>ডা. কুন্তল রায়</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব পেডিয়াট্রিকস</p><p>আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল</p><p>ইসরাত জাহান</p><p>পুষ্টিবিদ, হেলথ প্রজেক্ট</p><p>সাজিদা ফাউন্ডেশন</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>শ্রাবণ্য তৌহিদা</p>