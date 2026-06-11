ক্লাসরুম এবং ওয়ার্কপ্লেসে স্মার্ট সলিউশন: এলজি ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল বোর্ড

<p>বিশ্বখ্যাত কোরিয়ান প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এলজির অত্যাধুনিক ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল বোর্ড নিয়ে প্রথম আলো ডটকম আয়োজন করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান। এ আয়োজনে কথা বলেছেন এলজি ইলেকট্রনিকসের বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের হেড অব কমার্শিয়াল ডিসপ্লে সলিউশন মো. রাবিউল আওয়াল।</p><p>আলোচনায় উঠে এসেছে সাধারণ ডিসপ্লে বা প্রজেক্টরের তুলনায় এই স্মার্ট ডিভাইসের বিশেষত্ব, উন্নত এআই ফিচার এবং ক্লাসরুম ও ওয়ার্কপ্লেসে আরও কার্যকর, ইন্টারঅ্যাকটিভ ও প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ গড়ে তুলতে এর ভূমিকা।</p><p>উপস্থাপক</p><p>ইন্দ্রাণী নিশি</p>