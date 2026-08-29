প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকের পাশে সৈয়দ জুবায়ের হাসান | লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–৩ | পর্ব: ০৩

<p>তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার গল্প নিয়ে বিশেষ আয়োজন: প্রাইম ব্যাংক নিবেদিত ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–৩’। আয়োজনে প্রথম আলো ডটকম।</p><p>এ পর্বের অতিথি ‘কৃষি স্বপ্ন’র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ জুবায়ের হাসান। শৈশবে দেখা কৃষকদের কষ্ট আর মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ও ডেটার মাধ্যমে ৪০ হাজারের বেশি কৃষকের জীবন বদলে দেওয়ার গল্প শুনিয়েছেন তিনি। সফল করপোরেট ক্যারিয়ার ছেড়ে তাঁর কৃষির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এই পথচলা কেমন ছিল?</p><p>বিস্তারিত জানতে দেখুন ভিডিওটি...</p>