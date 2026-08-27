একাত্তরে শাহীন সামাদ: গানে-যুদ্ধে কাটানো সেই দিনগুলো | তাঁHER কথা | পর্ব–০৩

<p>সফল ও অনুপ্রেরণাদায়ী নারীদের জীবন, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ পডকাস্ট ‘তাঁHER কথা’।</p><p>এ পর্বের অতিথি মুক্তিযোদ্ধা ও নজরুলসংগীতশিল্পী শাহীন সামাদ। ১৯৭১ সালে আগরতলায় পাড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল ও রক্তঝরা দিনগুলোর স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও না-বলা গল্প শুনিয়েছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত শাহীন সামাদ।</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক</p><p>অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p>