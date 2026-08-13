জোবেরা রহমান লিনু: গিনেস রেকর্ড থেকে স্বাধীনতা পুরস্কার | তাঁHER কথা | পর্ব–২

<p>সফল ও অনুপ্রেরণাদায়ী নারীদের জীবন, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ পডকাস্ট ‘তাঁHER কথা’।</p><p>এ পর্বের অতিথি স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ, ১৬ বার জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন এবং গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলা জোবেরা রহমান লিনু। টেবিল টেনিসে তাঁর পথচলা, দীর্ঘদিনের আধিপত্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অভিজ্ঞতা, সাফল্যের আড়ালের সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াব্যবস্থা নিয়ে গল্প-আড্ডা।</p><p>সঞ্চালক</p><p>মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক</p><p>অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</p>