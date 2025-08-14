অস্ট্রেলিয়ায় পাখিদের মধ্যে বিস্ময়কর লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

অস্ট্রেলিয়ায় পাখিদের মধ্যে বিস্ময়কর লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা
অস্ট্রেলিয়ার বন্য পাখিদের মধ্যে বিস্ময়কর হারে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ক্রমবর্ধমান দূষণ বা অন্যান্য পরিবেশগত কারণে এটি হতে পারে।
কুকাবারা, ম্যাগপাই, লরিকেটসহ অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি সাধারণ প্রজাতির বন্য পাখির ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৬ শতাংশ পাখির ক্রোমোজম এক লিঙ্গের, কিন্তু প্রজনন অঙ্গ অন্য লিঙ্গের। গবেষণাটি চলতি সপ্তাহে বায়োলজি লেটারস নামের একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার সানশাইন কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা বলেছেন, গবেষণা ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে জন্মের পর বিস্ময়করভাবে অনেক পাখির লিঙ্গ বদলে গেছে।
সংশ্লিষ্ট গবেষণা নিবন্ধের সহ-লেখক ডমিনিক পটভিন বলেন, ‘এটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বন্য পাখিদের লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়টি আমাদের ধারনার চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এ পরিবর্তন ঘটতে পারে।’
গবেষণায় প্রায় ৫০০ পাখির ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়। লিঙ্গ পরিবর্তনের অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, জিনগতভাবে স্ত্রী পাখিদের মধ্যে পুরুষ প্রজনন গ্রন্থি গড়ে উঠছে।
লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা কিছু প্রজাতির সরীসৃপ ও মাছের মধ্যে সুপরিচিত হলেও বন্য পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি বিরল বলে মনে করা হয়।
কীভাবে দূষণ, এমনকি উষ্ণ তাপমাত্রা ব্যাঙের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তা-ও নথিভুক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা।
সানশাইন কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় বলা হয়েছে, বন্য পাখিদের লিঙ্গ পরিবর্তনের কারণ স্পষ্ট নয়। তবে এটি পরিবেশগত কারণে হতে পারে, যেমন বনাঞ্চলে জমে থাকা হরমোনের কাজ ব্যাহতকারী রাসায়নিক পদার্থ।