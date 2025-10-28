বিশ্ব

হার্ভার্ডের পড়া ছেড়ে কোডের জাদুতে বিশ্ব বদলে দেয় যে তরুণ

মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসছবি: রয়টার্স

বিল গেটস—নামটি শুধু প্রযুক্তিজগতের জন্য নয়, মানবিক উদারতার প্রতীক হিসেবেও সমানভাবে পরিচিত। ১৯৫৫ সালের ২৮ অক্টোবর জন্ম নেওয়া প্রযুক্তি খাতের এই মহানায়ক ছোটবেলা থেকেই ছিলেন কম্পিউটারপ্রেমী। প্রোগ্রামিং ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। মা–বাবা চাইতেন বড় হয়ে আইনজীবী হবেন। কিন্তু বিল গেটসের জন্মই যেন হয়েছিল অন্য কিছুর জন্য। তাই তো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে বন্ধুর সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ছোট্ট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। গড়ে তোলেন মাইক্রোসফট। এর মধ্য দিয়ে বদলে দেন পুরো বিশ্বকে।

বিল গেটস বেড়ে ওঠেন উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে। মায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মা মেরি গেটস শহরের সামাজিক, দাতব্য ও ব্যবসায়িক কাজে সক্রিয় ছিলেন। ছোটবেলায় মেরি প্রায়ই বিলকে তাঁর সঙ্গে স্কুল ও কমিউনিটি সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়ে যেতেন। সেই অভিজ্ঞতা পরে বিলের নিজের সামাজিক উদ্যোগে প্রভাব ফেলে।

বিল ছিলেন ‘বইপোকা’। ছোটবেলা থেকেই সময় কাটত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ে। প্রায় ১১-১২ বছর বয়সে তাঁর মা–বাবা তাঁকে নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেন। বিদ্যালয়ে তিনি ভালো করলেও মাঝেমধ্যে উদাসীন ও অন্তর্মুখী হয়ে পড়তেন। হয়তো তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন—এ দুশ্চিন্তায় সেভেন্থ গ্রেডে থাকতেই তাঁকে পাবলিক স্কুল থেকে সরিয়ে সিয়াটলের বেসরকারি ‘লেকসাইড স্কুলে’ ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়।

স্কুলে সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন বিল। গণিত ও বিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। পাশাপাশি নাটক ও ইংরেজিতেও ভালো ছিলেন।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে লিখেছেন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম

লেকসাইড স্কুলেই বিল গেটসের জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় আসে। কম্পিউটার ছিল খুবই ব্যয়বহুল। এটি সবার কাছে সহজলভ্য ছিল না। সিয়াটলের এক কম্পিউটার কোম্পানি স্কুলছাত্রদের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ করে দেয়। ছাত্রদের মায়েদের ক্লাবের অর্থে কেনা হয় টেলিটাইপ টার্মিনাল। এটি একধরনের কম্পিউটার ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস, যা টাইপরাইটারের মতো দেখতে। এতে স্ক্রিনের পরিবর্তে কাগজে কম্পিউটারের আউটপুট ছাপা হতো, আর কি–বোর্ডের মাধ্যমে কমান্ড পাঠানো যেত।

টেলিটাইপ টার্মিনালে কাজ করতে গিয়ে বিল গেটসের পরিচয় হয় লেকসাইড স্কুলের আরেক ছাত্র পল অ্যালেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন বিল গেটসের দুই বছরের বড়। দুজনেরই কম্পিউটারের প্রতি ছিল তীব্র আগ্রহ। এ আগ্রহই তাঁদের বন্ধুত্বের ভীত গড়ে দেয়।

এ টার্মিনাল বিলের কাছে ছিল যেন এক দিগন্ত উন্মোচনকারী যন্ত্র। যখন অন্যরা খেলাধুলা বা আড্ডায় সময় কাটাত, বিল তখন সেই কম্পিউটারেই ডুবে থাকতেন। বিল গেটস সেই টেলিটাইপ টার্মিনালেই প্রথম কম্পিউটার চালানো শেখেন। প্রোগ্রামিং শেখেন এবং মাত্র ১৩ বছর বয়সে প্রথম সফটওয়্যার প্রোগ্রাম লেখেন। এটি ছিল একটি গেম, যার নাম টিক-ট্যাক টো।

১৯৭০ সালে হাইস্কুলে থাকতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে গেটস পল অ্যালেনের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন। তৈরি করেন ‘ট্রাফ-ও-ডেটা’ নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম। এটি রাস্তায় চলাচল করা যানবাহন সম্পর্কে স্থানীয় সরকারকে তথ্য দিত। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা প্রায় ২০ হাজার ডলার আয় করেন। ওই সময় তাঁরা সিয়াটলের একটি কম্পিউটার কোম্পানির জন্য পে‌রোল প্রোগ্রামও তৈরি করে দেন। এমন সাফল্যের ফলে দুই কিশোর নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিলের বাবা-মায়ের চাওয়া ছিল ভিন্ন—ছেলে পড়াশোনা শেষে বাবার মতো আইনজীবী হবেন।

প্রোগ্রামিংয়ের নেশায় হার্ভার্ড ছাড়লেন

১৯৭৩ সালে বিল গেটস লেকসাইড স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বাবা-মায়ের প্রত্যাশার চাপে শুরুতে আইন পেশায় ক্যারিয়ার গড়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু হার্ভার্ডে পড়াকালীন কম্পিউটারের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। ক্লাসের তুলনায় হার্ভাডের কম্পিউটার ল্যাবেই বেশি সময় কাটাতেন তিনি। ফলে পরীক্ষার সময় অল্প ঘুমিয়ে রাত জেগে পড়তে হতো তাঁকে। তবে অসাধারণ মেধা ও মনোযোগের কারণে মোটামুটি ভালো ফল নিয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বিল গেটস ও পল অ্যালেন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের সফটওয়্যার ব্যবসা শুরু করেন। প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন মাইক্রো–সফট। মাইক্রোকম্পিউটার ও সফটওয়্যার—শব্দ দুটি মিলিয়ে নামটি রাখা হয়। প্রথমে নামের মাঝখানে একটি হাইফেন ছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সেটি বাদ দিয়ে নামকরণ হয় মাইক্রোসফট।

গেটস যখন হার্ভার্ডে, অ্যালেন তখন ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দুই বছর পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন ও বোস্টনে চলে যান। সেখানে একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গেটসের বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ অটুট ছিল।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যালেন গেটসকে পপুলার ইলেকট্রনিকস সাময়িকীর একটি প্রতিবেদন দেখান। প্রতিবেদনটি ছিল আলটেয়ার ৮৮০০ নামের একটি মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ে। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা পিসি। মাইক্রো ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড টেলিমেট্রি সিস্টেমস (এমআইটিএস) নামের একটি প্রতিষ্ঠান এটি তৈরি করে।

বিল ও পল দুজনই এ নতুন কম্পিউটারের সম্ভাবনা দেখে মুগ্ধ হন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, এটি ব্যক্তিগত কম্পিউটিংয়ের জগতে বিপ্লব ঘটাতে পারে। তাঁদের আগ্রহ এতটাই বেড়ে যায় যে তাঁরা সরাসরি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দাবি করেন, তাঁরা আলটেয়ার ৮৮০০ কম্পিউটারের জন্য একটি ‘বেসিক’ সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি করছেন।

বাস্তবে বিল ও পলের কাছে কোনো আলটেয়ার ৮৮০০ কম্পিউটার ছিল না। এমনকি কম্পিউটার চালানোর মতো প্রস্তুত কোনো কোডও হাতে ছিল না। আসলে তাঁরা জানতে চাইছিলেন, এ কথায় প্রতিষ্ঠানটি আগ্রহী হয় কি না। হলোও তা–ই। এমআইটিএসের প্রেসিডেন্ট এড রবার্টস এই দুই তরুণকে সফটওয়্যারটির একটি ডেমো দেখাতে বললেন।

এ কথা শোনার পর গেটস ও অ্যালেন আদাজল খেয়ে নামেন। দেরি হলেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই দুই মাস প্রায় দিনরাত এক করে হার্ভার্ডের কম্পিউটার ল্যাবে বেসিক সফটওয়্যার প্রোগ্রামটি তৈরি করলেন।

ফোর্বস সাময়িকী অনুযায়ী তিনি টানা ১৯৯৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ৪০০ ধনীর তালিকার শীর্ষে ছিলেন। পরে ২০০৯ সাল ও ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্তও ছিলেন শীর্ষস্থানে। ফোর্বসের ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পদ প্রায় ১০ হাজার ৭৩০ কোটি ডলার।

অ্যালেন সফটওয়্যারটি নিয়ে নিউ মেক্সিকোর আলবুকারকে এমআইটিএসের অফিসে নিয়ে গেলেন। মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা সফটওয়্যারটি বাস্তবে কখনোই আলটেয়ার ৮৮০০ কম্পিউটারে চালিয়ে দেখেননি। তবু ঝুঁকি নিয়ে সেটি টেস্ট রান করালেন। আশ্চর্যজনকভাবে সফটওয়্যারটিও নিখুঁতভাবে কাজ করল।

এড রবার্টস খুব খুশি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালেনকে চাকরি দিলেন এমআইটিএসে। অল্প কিছুদিন পর গেটসও অ্যালেনের সঙ্গে কাজ করার জন্য পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে হার্ভার্ড ছেড়ে দিলেন।

মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা

আলটেয়ার কম্পিউটারে মাইক্রোসফটের সফটওয়্যারটি দারুণভাবে কাজ করেছিল। এ জন্য এমআইটিএস গেটস ও অ্যালেনকে মূল্য পরিশোধ করে এবং মালিকানা স্বত্ব দেয়।

গেটস তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থের বড় একটি অংশ জনমানুষের সেবায় ব্যয় করছেন। ২০০০ সালে তিনি ও তাঁর সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের তহবিল নিয়ে ‘বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন’ গঠন করেন।

১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের বাজার দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করে। সে সময় মাইক্রোসফট বুঝে গেল, আগামীর বিশ্বের চাবিকাঠি সফটওয়্যারের হাতেই। গেটস ও অ্যালেন সিদ্ধান্ত নিলেন, শুধু একটি কম্পিউটারের জন্য নয়; বরং বাজারে যত ব্যক্তিগত কম্পিউটার আসবে, সব কটির জন্য সফটওয়্যার তৈরি করবে মাইক্রোসফট।

১৯৮০ সালে বিশ্ববিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানি আইবিএম তাদের নতুন পিসি তৈরি করছিল। কম্পিউটার চালানোর জন্য দরকার ছিল একটি অপারেটিং সিস্টেম বা ওএস। আইবিএম মাইক্রোসফটের কাছে সাহায্য চাইল। মাইক্রোসফট তখনো নিজস্ব ওএস তৈরি করেনি, কিন্তু সুযোগ বুঝে গেটস চমৎকার এক সিদ্ধান্ত নিলেন। শহরের এক ছোট কোম্পানি থেকে কিউডিওস নামের একটি অপারেটিং সিস্টেম কিনলেন। পরে সেটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নতুন নামে বাজারে আনলেন। নাম দেওয়া হলো মাইক্রোসফট অপারেটিং সিস্টেম বা এমএস-ডিওএস। এটিই হয়ে গেল আইবিএম পিসির প্রাণ।

১৯৭০ সালে সিয়াটলের লেকসাইড স্কুলে বিল গেটস ও তাঁর বন্ধু পল অ্যালেন
ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

আইবিএম পিসি বিশ্বব্যাপী সফল হওয়ায় মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম ছড়িয়ে পড়ল কোটি কোটি কম্পিউটারে। মাইক্রোসফট পেতে শুরু করল আকাশছোঁয়া সাফল্য।

কম্পিউটারে যে ‘উইন্ডোজ’ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, তা মাইক্রোসফটেরই তৈরি। বিশ্বের ৭২ শতাংশ কম্পিউটারে উইন্ডোজ ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৫ সালে উইন্ডোজের ‘১’ সংস্করণ বাজারে এনেছিল মাইক্রোসফট। বর্তমানে চলছে ‘উইন্ডোজ ১১’। এ ছাড়া ‘ওয়ার্ড’, ‘এক্সেল’, ‘পাওয়ার পয়েন্ট’সহ বহু প্রযুক্তিপণ্য রয়েছে মাইক্রোসফটের। গেম খেলার জন্য রয়েছে ‘এক্সবক্স’। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়েও কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে মাইক্রোসফটের মূল্য তিন ট্রিলিয়ন (তিন লাখ কোটি) ডলারের বেশি।

শুরু থেকেই মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ছিলেন বিল গেটস। ২০০০ সালে এ পদ থেকে সরে আসেন। নতুন সিইও হিসেবে দায়িত্ব দেন স্টিভ বালমারকে। ২০০৮ সালে মাইক্রোসফটে প্রতিদিন কাজ করা বন্ধ করেন বিল। ২০১৪ সালে পদত্যাগ করেন চেয়ারম্যানের পদ থেকে। তখন থেকে মাইক্রোসফটের প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন।

বিশ্বের শীর্ষ ধনী

বিল গেটস শুধু প্রযুক্তিজগতে নয়, অর্থবিত্তেও বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৮৬ সালের মার্চে মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি মিলিয়নিয়ার হন। ওই সময় তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের ১৬ লাখ ডলারের শেয়ার বিক্রি করেন। তবু তাঁর কাছে কোম্পানির ৪৫ শতাংশ শেয়ার রয়ে গিয়েছিল, যার মূল্য ছিল তখনকার সময় প্রায় ৩৫ কোটি ডলার। এরপর ধীরে ধীরে মাইক্রোসফটের শেয়ারমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৭ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী বিলিয়নিয়ার (শতকোটিপতি) হন।

ফোর্বস সাময়িকী অনুযায়ী, টানা ১৯৯৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত গেটস বিশ্বের ৪০০ ধনীর তালিকায় শীর্ষে ছিলেন। এরপর ২০০৯ সাল এবং ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্তও শীর্ষস্থানে ছিলেন। ফোর্বসের ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৭৩০ কোটি ডলার।

দাতব্য কাজে গেটস ফাউন্ডেশন

বিল গেটস তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থের বড় একটি অংশ জনমানুষের সেবায় ব্যয় করছেন। ২০০০ সালে তিনি ও তাঁর সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের তহবিল নিয়ে ‘বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন’ গঠন করেন। ফাউন্ডেশনের প্রথম লক্ষ্য ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন।

মাইক্রোসফটের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে আসার পর বিল গেটস পুরোদমে দাতব্য কাজে বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। তাঁর ফাউন্ডেশন বর্তমানে বিশ্বের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিনিয়োগ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, লিঙ্গসমতা, রোগ প্রতিরোধ ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছে।

২০২৪ সালের জুনে মেলিন্ডা ফাউন্ডেশনের নেতৃত্ব থেকে সরে আসেন। পরে ফাউন্ডেশনের নামকরণ করা হয় গেটস ফাউন্ডেশন। বিল গেটস এটির কো-চেয়ার ও বোর্ডের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

(তথ্যসূত্র: ফোর্বস, এনসাইক্লোপিডিয়া অ্যান্ড ব্রিটানিকা, সিএনবিসি নিউজ, বায়োগ্রাফি ও বিজনেস ইনসাইডার)

