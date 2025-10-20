রিসোর্টের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছে কুমির
অবকাশযাপনে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করে বিলাসবহুল কোনো হোটেলে বা রিসোর্টে গেছেন, সেখানে সুইমিংপুলের নীল শান্ত পানির পাশে পাতা চেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করে রোদ পোহাচ্ছেন। হঠাৎ যদি জানতে পারেন, সুইমিংপুলের পানিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে একটি কুমির—কী করবেন, ভেবে দেখেছেন কখনো?
এমন একটি ঘটনাই ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের শেরাটন গ্র্যান্ড মরাজ রিসোর্টে। বিলাসবহুল এই রিসোর্টের অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের উপকূল ঘেঁষে কোরাল সাগরপারের শহর পোর্ট ডগলাসে। শহরটি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের কাছে।
শনিবার বিকেলে রিসোর্টের দুই অতিথি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম টিকটকে ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বিশাল সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছে একটি ছোট কুমির।
রিসোর্টের অতিথি লিসা কেলার তাঁর টিকটক ভিডিওতে বলেন, ‘আমি কাউকে ভয় দেখাতে চাইছি না। তবে শেরাটনের পুলে একটি কুমির আছে।’
দ্বিতীয় ভিডিওতে লিসা দেখান, সুইমিংপুলের চারপাশের লাউঞ্জে পাতা চেয়ারে শুয়ে অতিথিরা সূর্যস্নান করছেন।
টিকটকে আরেক ব্যক্তি কুমিরের ভিডিও পোস্ট করেন। @জ্যাসিল নামের ওই অ্যাকাউন্ট থেকে বলা হয়, ‘পোর্ট ডগলাসের গ্র্যান্ড মরাজ রিসোর্টের সুইমিংপুলে একা একটি কুমির আরাম করে সাঁতার কাটছে।’
ভিডিওর নিচে একজন মন্তব্য করেন, হোটেলের সুইমিংপুলে কুমির দেখা যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়; গলফ কোর্সেও একটি কুমির দেখা গিয়েছিল।
কুইন্সল্যান্ডের পরিবেশ, পর্যটন, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন বিভাগের (ডিইটিএসআই) একজন মুখপাত্র গতকাল রোববার পোর্ট ডগলাসের হোটেলের সুইমিংপুলে কুমির পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পরে রেঞ্জাররা ঘটনাস্থলে যান।
ডিইটিএসআই মুখপাত্র বলেছেন, ‘কিউওয়াইল্ডলাইফ’ অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮ অক্টোবর পোর্ট ডগলাসের একটি হোটেলের পুল থেকে একটি কুমির উদ্ধার করার পর সেটিকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
ওই এলাকায় কুমির সতর্কতার ‘সাইনপোস্ট’ বসানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।