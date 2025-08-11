পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের বক্তব্যের জবাবে কী বলছে ভারত
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির দুই মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় এক নৈশভোজে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।
আজ সোমবার এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘যুক্তরাষ্ট্র সফররত পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের বক্তব্য আমাদের নজরে এসেছে। আসিম মুনিরের মন্তব্য ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’।
বিবৃতিতে পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি দেওয়াকে পাকিস্তানের ‘চিরচেনা কৌশল’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ধরনের মন্তব্যের অন্তর্নিহিত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিষয়টি নিজেরাই মূল্যায়ন করতে পারছে। এতে দীর্ঘদিনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে। যে দেশে সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, তাদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় কোনো দেশের (যুক্তরাষ্ট্রে) মাটিতে এ ধরনের মন্তব্য করা অত্যন্ত দুঃখজনক।’
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘ভারত ইতিমধ্যে স্পষ্টস করে দিয়েছে, পারমাণবিক হুমকির সামনে মাথা নোয়াবে না। আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ অব্যাহত রাখব।’
ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসও সোমবার পাকিস্তান সেনাপ্রধানের বক্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে। কংগ্রেস বলেছে, অবাক লাগে যে যুক্তরাষ্ট্র এমন একজনকে বিশেষ সম্মান দিচ্ছে।
কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেন, ‘কংগ্রেস এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবাক লাগে যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এমন একজনকে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে।’