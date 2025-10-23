বয়স কম হলেও উদ্যোক্তা হিসেবে বিশ্বকে মুগ্ধ করেছেন তাঁরা

বিশ্ববাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এখন তরুণ উদ্যোক্তাদের হাতে। উদ্ভাবনী চিন্তা, ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে পার্থক্য তৈরি করছেন তাঁরা। বর্তমানে ৩০ বছরের নিচের তরুণেরা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত তৈরি করছেন। তাঁরা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাহসী ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুরোনো নেতৃত্বকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।
স্পেনভিত্তিক অনলাইন ব্যবসা শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম ইএনইবি বিশ্বে সামনের সারিতে থাকা ১০ তরুণ উদ্যোক্তার তালিকা প্রকাশ করেছে। আমাদের এবারের পরিবেশনা তাঁদের নিয়ে।
এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন চীনা বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক অ্যালেক্স ওয়াং। ২৮ বছর বয়সী অ্যালেক্স ওয়াং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রতিষ্ঠান স্কেল এআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও। তিনি এআই শিল্পের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব।
অ্যালেক্স ওয়াং ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কেল এআইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা। গত জুন মাসে প্রতিষ্ঠানটির ৪৯ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। এরপর তিনি মেটার চিফ এআই অফিসার হিসেবে যোগ দেন।
বেন পেসতারনাকের বয়স ২৪ বছর। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক তিনি। কেনাকাটার অ্যাপ ফ্লগের প্রতিষ্ঠাতা। এটি মূলত একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে মানুষ প্রিয়জন ও বন্ধুদের সঙ্গে কেনাবেচা করার সুযোগ দেয়।
অ্যাপটির মাধ্যমে নিরামিষভোজীরা ঘরে তৈরি খাবার কেনেন। এই প্ল্যাটফর্মে সবজি দিয়ে তৈরি আমিষের বিকল্প নাগেটসসহ বিভিন্ন খাবার বিক্রি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক এই অ্যাপ চলতি বছর প্রায় ৮০ কোটি ডলার আয়ের পথে রয়েছে।
মাত্র ১৫ বছর তালেবানের গুলিতে পায়ে মারাত্মক আঘাত পান পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই (২৮)। মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ও পড়াশোনার অধিকারকে সমর্থন করে প্রকাশ্যে কথা বলায় তাঁকে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। ২০১৩ সালে মালালা ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের সাহায্য করার কাজ করা হয়।
২০১৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জিতে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ীর তালিকায় নাম লেখান মালালা। ২০১৭ সালে তাঁকে জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ শান্তির দূত হিসেবে মনোনীত করা হয়। তাঁর তহবিলে ইতিমধ্যে ১০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ জমা হয়েছে।
অস্টিন রাসেল (৩০) লুমিনার টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও। এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের প্রযুক্তিতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন।
কলেজ ড্রপ আউট অস্টিন রাসেল অটোমোটিভ সেন্সর কোম্পানি লুমিনার টেকনোলজিস প্রতিষ্ঠা করেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছর বয়সে পদার্থবিজ্ঞান পড়ার সময় লুমিনারের ধারণা তৈরি করেন তিনি।
অস্টিন রাসেল ২০১২ সালে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ওই সময় তিনি এক লাখ ডলারের থিয়েল ফেলোশিপ পান। ধনকুবের পিটার থিয়েল এই ফেলোশিপের অর্থায়ন করেন। মূলত উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য তিনি এই ফেলোশিপ চালু করেন। তিনি মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিশ্বের সবচেয়ে কনিষ্ঠ স্বনির্ভর শতকোটিপতি হন।
মিকাইলা উলমার (২১) মি অ্যান্ড বিস লেমোনেডের প্রতিষ্ঠাতা। এর মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে বিভিন্ন ফ্লেভারের লেবুর শরবত বিক্রি করেন। এ ছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক বক্তা ও লেখক। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।
মিকাইলার কোম্পানির লক্ষ্য মৌমাছি রক্ষা ও সংরক্ষণে সাহায্য করা। মাত্র চার বছর বয়সে টেক্সাসে নিজের বাড়ির সামনের আঙিনায় লেবুর শরবত বিক্রি শুরু করেন। এরপর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মি অ্যান্ড বিস লেমোনেডকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেবুর শরবতের ব্র্যান্ডে পরিণত করতে চান।
যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী কাইলি জেনার (২৮) একজন উদ্যোক্তা। তিনি নিজেই কসমেটিকসের একটি কারখানা গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে সৌন্দর্যজগতের একজন আইকন হয়ে উঠেছেন তিনি।
আমান্ডা গোরম্যান (২৮) যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ কবি; পাশাপাশি একজন পুরস্কারজয়ী লেখক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পড়েছেন। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের জন্য লিখেছেন। পেপারব্যাক বইয়ের সবচেয়ে বড় প্রকাশক পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস থেকে তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।
আমান্ডা গোরম্যানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। কয়েক বছর আগে লেখালেখি শুরু করেন। কিন্তু অল্প দিনেই তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। এখন তাঁর রচনা তাঁকে হোয়াইট হাউসের আমন্ত্রণ, আল গোর ও হিলারি ক্লিনটনসহ অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী এমা গঞ্জালেস (২৫) বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের কর্মী। মানবাধিকারের জন্য লড়াই করায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন।
এমা গঞ্জালেস ২০১৮ সালে ফ্লোরিডার পার্কল্যান্ডের একটি হাইস্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। ওই বছর ভ্যালেনটাইনস ডেতে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি তাঁর স্কুলে হামলা চালিয়ে ১৭ জনকে হত্যা করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো স্কুলে সবচেয়ে ভয়ংকর বন্দুক হামলা।
সৌভাগ্যক্রমে ওই হামলায় বেঁচে যান এমা। এরপর তিনি শোককে আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি দ্রুত অস্ত্রবিরোধী সমর্থক হিসেবে উঠে আসেন।
জেজে সোহাওয়ানের (২৩) ছোটবেলায় অটিজম ধরা পড়ে। এ কারণে তাঁকে বিশেষ পরিচর্যাকেন্দ্রে থাকতে হয়েছে।
জেজে সোহাওয়ান একজন মানসিক স্বাস্থ্য অধিকারকর্মী। যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের এই তরুণী তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। তিনি টেড–এক্স টকে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেছেন। স্বাস্থ্যসেবায় অবদানের জন্য ব্রিটিশ সিটিজেন ও ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।
২০২২ সালে সোহাওয়ান নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত এক হাজারের বেশি তরুণ–তরুণীকে নিরাপদে তাঁদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করেছে।
ইভেতা পুদিলভ (২৩) ন্যাশনাল নিউরোডাইভার্সিটি ট্রেইনিংয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগের একজন কর্মী।
ইভেতার বোনের অটিস্টিক শনাক্ত হওয়ার পর প্রথমবার নিউরোডাইভার্সিটি সম্পর্কে জেনেছিলেন। পরে তাঁরা দুজন মিলে হ্যাপি অটিস্টিক লেডি নামের একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলেন। এই প্ল্যাটফর্ম অটিস্টিক নারীদের নিয়ে কাজ করে এবং বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে।
গত বছরের নভেম্বরে ইভেতার কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়। বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক এই তরুণী এখন পর্যন্ত ৭টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৫০ জনকে নিউরোডাইভার্সিটি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের আরও ভালোভাবে সহায়তা করতে শেখে।