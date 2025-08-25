বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে সবচেয়ে এগিয়ে কারা

পরিবেশ সচেতনতা, গ্রিন এনার্জি এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সংমিশ্রণে বৈদ্যুতিক গাড়ি আগামী দশকগুলোতে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল ভূমিকায় চলে আসবে। এরই মধ্যে এর ইঙ্গিত ফুটে উঠতে শুরু করছে। ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) বাজার দ্বিগুণ বড় হয়েছে।
২০২৪ সালে ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি (বিইভি) এবং প্লাগ-ইন হাইব্রিড বৈদ্যুতিক গাড়ি (পিএইচইভি) গাড়ি মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৭৩ লাখ বৈদ্যুতিক গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছে। ডেনমার্কভিত্তিক সংস্থা ইভি ভলিউমসের তথ্যানুযায়ী, তার আগের বছরের তুলনায় যা ২৬ দশমিক ১ শতাংশ বেশি।
ব্যাটারি প্রযুক্তি, চার্জিং অবকাঠামো এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি চালনা ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইভি বাজারে আরও দ্রুত প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কার্বন নির্গমন কমাতে, শহরগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং জ্বালানি খরচ হ্রাস করতেও বৈদ্যুতিক গাড়ি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ববাজারে ইভি সরবরাহে যে ১০ কোম্পানি সবচেয়ে এগিয়ে, সেগুলোকে নিয়ে আজকের আয়োজন।
২০২৪ সালে বৈশ্বিক ইভি বাজারে শীর্ষে ছিল চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিওয়াইডি। গত বছর তারা বিইভি ও পিএইচইভি মিলিয়ে প্রায় ৩৮ লাখ ৪০ হাজারের বেশি বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহ করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ বেশি।
গত বছর বিশ্বব্যাপী মোট যে পরিমাণ ইভি বিক্রি হয়েছে, তার ২২ দশমিক ২ শতাংশ এসেছে বিওয়াইডির হাত ধরে। ২০২৩ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি।
কার্বন নির্গমনশূন্য জ্বালানিব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে যাত্রা শুরু করে বিওয়াইডি। গত তিন দশকে কোম্পানিটি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে ৩০টির বেশি শিল্পপার্ক তৈরি করেছে। ইলেকট্রনিকস, অটোমোবাইল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও রেল পরিবহনসহ নানা খাতে কোম্পানিটি অগ্রগামীর ভূমিকা নিয়েছে।
বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহের সংখ্যা এবং বাজারে থাকা শেয়ারের ভিত্তিতে বিওয়াইডির পরেই আছে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান টেসলা। বিওয়াইডি যেমন বিইভি এবং পিএইচইভি উভয় ধরনের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণ করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টেসলা কেবল সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ–চালিত বিইভি উৎপাদন করে।
২০২৪ সালে টেসলা ১৭ লাখ ৮০ হাজার গাড়ি বিক্রি করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ২ শতাংশ কম। ধারণা করা হয়, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় তাদের বিক্রি কমে গেছে। ফলে বাজারে তাদের শেয়ারের দাম পড়ে গেছে।
চীনা অটোমোবাইল ব্র্যান্ড উলিং গত বছর বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে তৃতীয় স্থানে ছিল। যদিও বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহে ওপরের দুটি কোম্পানির তুলনায় উলিং বেশ খানিকটা পিছিয়ে। গত বছর উলিং ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৪১৫টি গাড়ি সরবরাহ করেছে।
বিওয়াইডি ও টেসলার চেয়ে এখনো অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে উলিং উত্তরোত্তর উন্নতি করছে। ২০২৩ সালে কোম্পানিটির ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৮০১টি গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছিল। অর্থাৎ ওই বছরের তুলনায় গত বছর তাদের গাড়ি সরবরাহ ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে।
২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী মোট ইভি বিক্রিতে উলিংয়ের অবদান ৪ শতাংশ। তার আগের বছরের তুলনায় অবদান শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। এই কোম্পানি বিশেষ করে ছোট বৈদ্যুতিক গাড়ি ও মাইক্রো কার তৈরির জন্য পরিচিত। যেমন উলিং হংগুয়াং মিনি ইভি চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় বৈদ্যুতিক গাড়িগুলোর একটি।
গাড়ি নির্মাণে বিশ্বখ্যাত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বিএমডব্লিউ। তবে বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে চীনা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ইউরোপের এই প্রতিষ্ঠানটি কুলিয়ে উঠতে পারছে না। গত বছর বিএমডব্লিউ ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬টি বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি করেছে। আগের বছরের তুলনায় যা ৭ দশমিক ১ শতাংশ বেশি।
বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে ইউরোপের শীর্ষ ব্র্যান্ড বিএমডব্লিউ। তবে বৈশ্বিক ইভি বাজারের ব্র্যান্ডটির অবদান মাত্র ৩ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২৩ সালের তুলনায় তাদের অবদান শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে।
চীন একদিকে যেমন বৈদ্যুতিক গাড়ির সবচেয়ে বড় বাজার, তেমনি বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাণেও চীনা কোম্পানিগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এর প্রমাণ বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহে শীর্ষে থাকা পাঁচ কোম্পানির মধ্যে তিনটিই চীনা কোম্পানি।
এই তালিকায় পঞ্চম স্থানে থাকা কোম্পানি লি অটো। ২০২৪ সালে তাদের ইভি বিক্রি ৪০ শতাংশ বেড়ে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৩৫৩টিতে পৌঁছেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারেও প্রতিষ্ঠানটির অবদান বেড়ে ২০২৩ সালে ২ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে ৩ শতাংশ হয়েছে।
আরেক চীনা অটোমোবাইল কোম্পানি জি লি। বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহে এই কোম্পানির অবস্থান ৬ নম্বরে। ২০২৪ সালে জি লি বিশ্ববাজারে ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৪৭৩টি বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহ করেছে, বাজারে তাদের অবদান ২ দশমিক ৭ শতাংশ। তার আগের বছরে জি লি ২ লাখ ৮ হাজার ৩৪২টি বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহ করেছিল।
জার্মানির বিখ্যাত গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভক্সওয়াগন। ২০২৪ সালে বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে কোম্পানিটি নিজেদের পতন দেখেছে। গত বছর তাদের ইভি বিক্রি ও বাজারে তাদের শেয়ার উভয়ই কমেছে। এর ফলে বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে ভক্সওয়াগন ৭ নম্বরে নেমে গেছে।
গত বছর ভক্সওয়াগন ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৬৩১টি ইভি সরবরাহ করেছে। তার আগের বছরের তুলনায় যা ৫ দশমিক ৮ শতাংশ কম। এর ফলে বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে জার্মান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির অবদান শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ কমে গিয়ে তা ২ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে।
বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আরেক চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্র্যান্ড আইটো। চীনা কোম্পানি সেরেস গ্রুপ ২০২১ সালে হুয়াওয়ের সঙ্গে যৌথ অংশীদারত্বে বৈদ্যুতিক গাড়ির এ ব্র্যান্ডটি বাজারে আনে। এই ব্র্যান্ডের গাড়িগুলোতে হুয়াওয়ের স্বচালিত (অটোনোমাস) ড্রাইভিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। আইটো নামের পূর্ণরূপ হলো ‘অ্যাডিং ইন্টেলিজেন্স টু অটো’।
বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে অষ্টম স্থানে থাকা আইটোর শেয়ার উল্লেখযোগ্যভাবে ১ দশমিক ৫ শতাংশ পয়েন্ট থেকে বেড়ে ২ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছে গেছে। গত বছর তাদের ইভি বিক্রির পরিমাণ ২৯০ শতাংশের বেশি বেড়ে ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৮১৭ ইউনিটে দাঁড়িয়েছে।
বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মার্সিডিজ-বেঞ্জের অবদান কিছুটা কমে গেছে। যদিও গত বছর জার্মান অটোমোবাইল কোম্পানিটি ইভি বাজারে তাদের সরবরাহের মাত্রা শূন্য দশমিক ২ শতাংশ বাড়িয়েছে।
২০২৪ সালে মার্সিডিজের সরবরাহ করা বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৩১১ ইউনিট। অন্যরা তাদের তুলনায় অবদান অনেকটা বাড়িয়েছে। ফলে বৈশ্বিক বাজারে তাদের অবদান কিছুটা কমে গেছে।
চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা জিএসিএ আয়ন ২০২৪ সালে তাদের ইভি বিক্রিতে ধাক্কা খেয়েছে। গত বছর তাদের বিক্রি ২২ দশমিক ৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৯০৬ ইউনিটে। এর ফলে ব্র্যান্ডটির বাজারশেয়ারও ১ দশমিক ৩ শতাংশ পয়েন্ট কমে ২ দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে জিএসিএ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০২০ সালে বর্তমান নাম নেয়।
তথ্যসূত্র: অটোভিস্তা টোয়েন্টিফোর (ইউরোপভিত্তিক একটি অটোমোবাইল অ্যানালিটিক ও মার্কেট রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম)