যুক্তরাজ্যে ইহুদি উপাসনালয়ে ছুরিকাঘাতে দুজন নিহত

সিএনএন
যুক্তরাজ্যের উত্তর ম্যানচেস্টারে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে ছুরিকাঘাতের ঘটনার পর মিডলটন রোডে ঘিরে রেখেছেন জরুরি সেবাকর্মীরা। ২ অক্টোবর ২০২৫।ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে একটি ইহুদি উপাসনালয়ে ছুরিকাঘাতে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত তিনজন। তাঁদের অবস্থা গুরুতর। ইহুদিদের সবচেয়ে পবিত্রতম দিন ইয়ম কিপুরে উপসনালয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটল।

 স্থানীয় পুলিশ জানায়, শহরের উত্তরাঞ্চলের ক্রাম্পসলে ঘটনার পরপরই তাদের জানানো হয়। সেখানে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গুলি করে পুলিশ সদস্যরা। ধারণা করা হচ্ছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীও নিহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে এক ব্যক্তির ফোন পেয়ে তারা মিডলটন রোডের ক্রাম্পসলে অবস্থিত হিটন পার্ক হিব্রু কংগ্রিগেশন সিনাগগে (ইহুদি উপাসনালয়) যান। ফোন করা ব্যক্তি জানান, তিনি দেখেছেন একটি গাড়ি জনতার দিকে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। একজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

 ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহাম এই ভয়াবহ ঘটনার পর জনসাধারণকে ঘটনাস্থল এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

