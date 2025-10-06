ইসরায়েলে আটক ফ্রান্সের এমপিরা অনশনে

ইসরায়েলে আটক ফ্রান্সের এমপিরা অনশনে
ত্রাণ নিয়ে ফিলিস্তিনের গাজামুখী ফ্লোটিলায় যোগ দেওয়ার পর ইসরায়েলের হাতে আটক হওয়া চারজন ফরাসি বামপন্থী এমপি অনশন শুরু করেছেন বলে জানিয়েছে তাদের দল। প্যারিস থেকে এএফপি জানায়, রোববার ফরাসি বামপন্থী দল ফ্রান্স আনবাউডের ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য ম্যানন ওব্রি ফরাসি রেডিও ফ্রান্সইনফোকে বলেন, ‘আমরা তাঁদের কাছ থেকে কোনো খবর পাইনি। কেবল তাঁদের আইনজীবী ও ফরাসি কনসালের সঙ্গে সংক্ষেপে যোগাযোগ হয়েছে।’
ম্যানন ওব্রি জানান, তাঁদের কঠিন পরিস্থিতিতে আটকে রাখা হয়েছে। একেকটি সেলে ১০ জনের বেশি মানুষ রয়েছেন। সেখানে পানির নাগাল পাওয়া কষ্টকর।
ফ্রান্স আনবাউড শনিবার ঘোষণা করে, তাঁদের জাতীয় সংসদের দুই সদস্য ফ্রাঁসোয়া পিকেমাল ও মারি মেসম্যর এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের দুই সদস্য রিমা হাসান ও এমা ফুরো ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে অনশন শুরু করেছেন। ওব্রি ফরাসি কর্তৃপক্ষকে আটক নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান।
ইসরায়েল গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযানগুলো থেকে যাঁদের আটক করেছে, তাঁদের মধ্যে ৩০ জন ফরাসি নাগরিক রয়েছেন। ৪৫টি জাহাজের ওই বহর গাজায় অবরোধ ভেঙে ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর চেষ্টা করে। ওব্রি বলেন, ‘এখন ফ্রান্সের জন্য সত্যিকারের পদক্ষেপ নেওয়ার সময়।’ তিনি তাঁর দলের জাতীয় সমন্বয়ক ম্যানুয়েল বোম্পার্দের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন। তিনি ফরাসি টেলিভিশন চ্যানেল এলসিআইতে বলেন, ‘ফ্রান্সের এখন কিছু বলা উচিত।’
ফ্রান্স আনবাউডের নেতা জঁ-লুক মেলঁশো শনিবার ফরাসি সরকারের নিন্দা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অন্যান্য দেশের আটক নাগরিকদের ইতিমধ্যে ইসরায়েল থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। জঁ-লুক মেলঁশো এক্সে লেখেন, ‘(ফরাসি) সংসদ সদস্যদের তাঁদের নিজস্ব পরিষদও উপেক্ষা করছে। আমাদের এটি মনে রাখা উচিত।’
অন্যদিকে মাখোঁ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য নাথালি লুইজো পাল্টা মন্তব্য করে বলেছেন, ‘ফ্রান্স যা করা দরকার, তা-ই করছে এবং এই ফ্লোটিলায় থাকা ফরাসি নাগরিকদের কনসুলার সুরক্ষা দিচ্ছে।’
নাথালি লুইজো ফ্রান্স আনবাউডের ফ্লোটিলায় অংশগ্রহণকে ‘উদ্বেগজনক’ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ফরাসি চ্যানেল ফ্রান্স ৩-কে বলেন, ‘এটা কি সত্যিই ফিলিস্তিনিদের ও গাজায় তাদের দুর্দশাকে সামনে আনার প্রচেষ্টা, নাকি কেবল আত্মপ্রচারের কৌশল? আমার আশঙ্কা, দ্বিতীয়টাই বেশি।’