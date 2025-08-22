টিকটকে অনুসারীর দিক থেকে শীর্ষ কারা

টিকটক এখন আর কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং নতুন তারকা তৈরির এক বিশাল মঞ্চ। নাচ, গান, কমেডিসহ নানা ধরনের ভিডিও তৈরি করে বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হচ্ছেন কনটেন্ট নির্মাতারা। যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার হুমকি থাকলেও অ্যাপটির জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি; বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত টিকটকে কাদের অনুসারী সবচেয়ে বেশি ছিল।
টিকটকে অনুসারীর দিক থেকে শীর্ষে আছেন খাবি লামে। কোনো কথা না বলেই বিশ্বজুড়ে জয়প্রিয়তা পেয়েছেন ইতালির এই তরুণ। সেনেগালের বংশোদ্ভূত খাবি লামে যেসব ভিডিও বানান, সেগুলোয় তিনি কোনো কথাই বলেন না। ভিডিওতে তাঁকে অতিমাত্রায় জটিল করে ও অযৌক্তিক ‘লাইফ হ্যাক’ নিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা যায়। টিকটকে তাঁর ১৬ কোটি ১৮ লাখ অনুসারী রয়েছে।
খাবি লামের আগে টিকটকে সবচেয়ে বেশি অনুসারী ছিল চার্লি ডি’অ্যামেলিওর। নাচের ভিডিও দিয়েই টিকটকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এই মার্কিন তরুণী। খুব অল্প বয়সেই তিনি টিকটকের প্রথম সুপারস্টার খেতাব পান। বিজ্ঞাপন, ইউটিউব কনটেন্ট, এমনকি সুপার বোলের বিজ্ঞাপনেও জায়গা করে নিয়েছেন চার্লি। বর্তমানে তাঁর ১৫ কোটি ৬৫ লাখ অনুসারী রয়েছে।
জিমি ডোনাল্ডসন টিকটকে মিস্টার বিস্ট নামে পরিচিত। ইউটিউবের মতো টিকটকেও সমান জনপ্রিয় তিনি। বিশাল বিশাল চ্যালেঞ্জ, প্রতিযোগিতা আর দানশীলতার ভিডিও দিয়ে ভাইরাল হন নিয়মিত। ছোট ভিডিওতেও দর্শকদের বিনোদন দিতে সক্ষম এই তারকার অনুসারী সংখ্যা ১১ কোটি ৯০ লাখ।
সংগীত, ফ্যাশন ও বিজ্ঞাপন—সবখানেই সমান সফল বেলা পোরচ। ফিলিপাইনের বংশোদ্ভূত মার্কিন এই তারকা কয়েক মাসেই টিকটকে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ভিডিও ‘বিল্ড আ বিচ’ এখনো টিকটকের সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া কনটেন্ট। তাঁর অনুসারী সংখ্যা ৯ কোটি ৩৫ লাখ।
অনুসারীর দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে টিকটকের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট। এখানে থাকে ট্রেন্ডিং ভিডিও এবং নতুন নির্মাতাদের কনটেন্ট ও নানা প্রচার। টিকটকের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্টে বর্তমানে ৯ কোটি ৭ লাখ অনুসারী রয়েছে।
টিকটকের প্রথম দিককার বড় তারকাদের একজন অ্যাডিসন রে। নাচের ভিডিও দিয়ে শুরু করলেও এখন সংগীত, চলচ্চিত্র ও ব্যবসায় যুক্ত আছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিতে তাঁর অনুসারী সংখ্যা ৮ কোটি ৯০ লাখ।
মেক্সিকোর গায়িকা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর কিম্বারলি লোইজা। সংগীত, পরিবারভিত্তিক ভিডিও ও লাইফস্টাইল কনটেন্টের কারণে তিনি লাতিন আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয়। টিকটকে তাঁর অনুসারী প্রায় ৮ কোটি ৫০ লাখ।
টিকটকে সবচেয়ে বেশি অনুসারীর দিক থেকে অষ্টম স্থানে আছেন মার্কিন তরুণ জ্যাক কিং। লস অ্যাঞ্জেলেসের এই তরুণ অবিশ্বাস্য ভিজ্যুয়াল এফেক্ট ব্যবহার করে তিনি এমন সব ভিডিও বানান, যা দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ দৃশ্যকেই তিনি প্রযুক্তি আর সৃজনশীলতার ছোঁয়ায় করে তোলেন জাদুর মতো। টিকটকে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বর্তমানে ৮ কোটি ১৯ লাখ।
হলিউড তারকা ও সাবেক রেসলার ডোয়াইন জনসন দ্য রক নামেই বেশি পরিচিত। ফিটনেস, মজার কনটেন্ট আর প্রেরণাদায়ক বার্তার জন্য তাঁর ভিডিওগুলো টিকটকে জনপ্রিয়। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৭০ লাখ।
হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা উইল স্মিথ। বড় পর্দায় যেমন তিনি অনবদ্য অভিনয় করে দর্শক মাতান, টিকটকেও তেমনি হাস্যরস আর লাইফস্টাইল কনটেন্ট দিয়ে ভক্তদের মন জয় করেন। পরিবারের সঙ্গে মজার মুহূর্ত, অনুপ্রেরণামূলক বার্তা, লাইফ স্টাইলসহ তাঁর সব ধরনের ভিডিও দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়। টিকটকে তাঁর ৭ কোটি ৩৩ লাখ অনুসারী রয়েছে।