মেয়র হত্যাকে কেন্দ্র করে মেক্সিকোয় জেন-জি ধাঁচের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে

মেয়র হত্যাকে কেন্দ্র করে মেক্সিকোয় জেন-জি ধাঁচের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে
মেক্সিকোজুড়ে বাড়তে থাকা সহিংসতার প্রতিবাদে দেশটিতে জেন-জি ধাঁচের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।
চলতি মাসের শুরুর দিকে দুর্নীতিবিরোধী এক মেয়রকে প্রকাশ্যে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বিক্ষোভ দানা বাঁধে।
গতকাল শনিবার মেক্সিকোজুড়ে হাজারো মানুষ জেন-জি ব্যানারে বিক্ষোভ করেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, মেক্সিকো সিটিতে একদল বিক্ষোভকারী প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউমের বাসভবন ন্যাশনাল প্যালেস ঘিরে থাকা ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন। এ সময় দাঙ্গা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এর জেরে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাধে।
মেক্সিকো সিটির সেক্রেটারি অব সিটিজেন সিকিউরিটি পাবলো ভাসকেজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সংঘর্ষে ১০০ পুলিশ আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে।
স্থানীয় গণমাধ্যম মিলেনিওকে পাবলো ভাসকেজ বলেন, সংঘর্ষে ২০ জন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেন।
এ ঘটনায় ২০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান পাবলো ভাসকেজ।
পশ্চিমাঞ্চলীয় মিচোয়াকান অঙ্গরাজ্যসহ মেক্সিকোর অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ওই অঙ্গরাজ্যে ১ নভেম্বর উরুয়াপান শহরের মেয়র কার্লোস মানজোকে এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপরই দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।
মেক্সিকো সিটির কিছু বিক্ষোভকারী শেনবাউমের রাজনৈতিক দল মোরেনাকে লক্ষ্য করে স্লোগান দেন। তাঁরা স্লোগানে স্লোগানে বলেন, ‘আউট, মোরেনা’।
অনেকে আরও কঠোরভাবে অপরাধ ও সহিংসতা দমনের দাবি জানান। তাঁরা এ স্লোগানও দেন, ‘কার্লোস মারা যাননি, সরকার তাঁকে হত্যা করেছে’।
এদিকে শেনবাউম সরকার গতকালের বিক্ষোভের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সরকারের দাবি, এ বিক্ষোভের বড় অংশ সংগঠিত করেছেন ডানপন্থী রাজনৈতিক বিরোধীরা। বিক্ষোভের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো হয়েছে বট দিয়ে।