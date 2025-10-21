জাপানের ‘লৌহমানবী’ হওয়ার স্বপ্ন দেখা কে এই সানায়ে তাকাইচি

জাপানের ‘লৌহমানবী’ হওয়ার স্বপ্ন দেখা কে এই সানায়ে তাকাইচি
তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ‘লৌহমানবী’ মার্গারেট থ্যাচার। আর তাঁর ব্যক্তিগত লক্ষ্য ছিল জাপানের ‘লৌহমানবী’ হওয়া। দুবার ব্যর্থ হওয়ার পর আজ মঙ্গলবার সানায়ে তাকাইচির বহুদিনের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো। ঐতিহাসিক সংসদীয় ভোটে ৬৪ বছর বয়সী এই নেতা জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন।
সাবেক মন্ত্রী ও টিভি উপস্থাপক সানায়ে তাকাইচি একসময় হেভি মেটাল ব্যান্ডের ড্রামারও ছিলেন। এখন তাঁকে একই সঙ্গে দলের ও দেশের নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। কিছু কেলেঙ্কারির পর তাঁর দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ভোটারদের আস্থা ফিরে পেতে সংগ্রাম করছে। উগ্র ডানপন্থীদের বিপক্ষে তাদের লড়াই করতে হচ্ছে। পাশাপাশি জাপানকে নিম্ন জন্মহার ও বাড়ন্ত ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার মতো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।
১৯৬১ সালে নারা প্রদেশে জন্ম নেওয়া তাকাইচির বাবা ছিলেন চাকরিজীবী এবং মা একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি যেখানে বেড়ে ওঠেন, সেখানে রাজনীতি ছিল অনেক দূরের বিষয় ছিল।
একসময় তাকাইচি হেভি মেটাল ড্রামার হিসেবে সংগীতজগতে ডুবে ছিলেন। জোরালো ড্রাম বাজানোর সময় স্টিক ভেঙে যাওয়ার কারণে তিনি সব সময় অতিরিক্ত স্টিক সঙ্গে রাখতেন। এ কারণে তাঁর একটি বিশেষ পরিচিতি ছিল। এ ছাড়া তিনি স্কুবা ডাইভার ও গাড়িপ্রেমীও। তাঁর প্রিয় টয়োটা সুপ্রা গাড়িটি এখন নারা জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। রাজনীতিতে আসার আগে তাকাইচি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবেও কাজ করেছিলেন।
আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র-জাপান বাণিজ্যিক তিক্ততার সময়ে তাকাইচির রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার উন্মেষ ঘটে। জাপান সম্পর্কে মার্কিনদের ধারণা বোঝার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসওম্যান প্যাট্রিশিয়া শ্রোডারের অফিসে কাজ করেন। প্যাট্রিশিয়া জাপানের সমালোচনার জন্য পরিচিত ছিলেন।
তাকাইচি দেখেছিলেন, কীভাবে মার্কিনরা জাপানি, চীনা ও কোরীয় ভাষা এবং রন্ধনশৈলীকে গুলিয়ে ফেলছে। কীভাবে জাপানকে প্রায়ই চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একই শ্রেণিতে ফেলা হতো, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সানায়ে তাকাইচি সে সময় উপলব্ধি করলেন, ‘জাপান নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম না হলে যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁপা মতামতের ওপরই দেশটির ভাগ্য নির্ভরশীল হয়ে থাকবে।’
১৯৯২ সালে তাকাইচি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রথম সংসদীয় নির্বাচনে লড়েছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি হেরে যান। তাকাইচি হাল ছাড়েননি। এক বছর পর তিনি সংসদীয় আসনে জয়লাভ করেন এবং ১৯৯৬ সালে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে (এলডিপি) যোগ দেন।
এর পর থেকে তাকাইচি ১০ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছেন মাত্র একবার। দলের সবচেয়ে স্পষ্টবাদী রক্ষণশীল কণ্ঠস্বর হিসেবে তিনি নিজের একটি পরিচয় গড়ে তুলেছেন।
তাকাইচি অর্থনৈতিক নিরাপত্তামন্ত্রী, বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ বিষয় ও যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে সর্বাধিক সময় দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
২০২১ সালে তাকাইচি প্রথমবারের মতো এলডিপির নেতৃত্ব পেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি ফুমিও কিশিদার কাছে পরাজিত হন। ২০২৪ সালে তিনি আবারও চেষ্টা করেন। এবারও প্রথম রাউন্ডে শীর্ষ ভোট পেলেও শেষ পর্যন্ত শিগেরু ইশিবার কাছে হেরে যান তিনি। তৃতীয়বারের চেষ্টায় এবার তিনি জয়লাভ করেছেন এবং সংসদে নির্বাচিত হয়ে জাপানের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।
সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে একদল স্কুলশিক্ষার্থীকে তাকাইচি বলেছিলেন, ‘আমার লক্ষ্য হলো আয়রন লেডি হওয়া।’
তাকাইচি একজন দৃঢ় রক্ষণশীল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিবাহিত নারীদের মূল নাম ব্যবহারের আইনের বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁর মতে, এটি ঐতিহ্যকে দুর্বল করে। তিনি সমলিঙ্গের মানুষের বিয়েরও বিরোধী।
তবে সম্প্রতি তাকাইচির বক্তব্যে নমনীয়তা দেখা গেছে। নির্বাচনী প্রচারে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বেবিসিটারের (শিশুযত্ন সুবিধা প্রদানকারী) খরচ আংশিক করছাড়যোগ্য হবে। শিশুযত্ন সুবিধা প্রদানকারী কোম্পানিগুলোর জন্যও করছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।
তাকাইচির পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ প্রস্তাবগুলোর ভিত্তি তৈরি হয়েছে। নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতালের সেবা সম্প্রসারণ, গৃহস্থালি–সহায়ক কর্মীদের বেশি স্বীকৃতি এবং জাপানের প্রবীণ সমাজের জন্য যত্নের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।
জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘আমি জীবনে তিনবার ব্যক্তিগতভাবে শুশ্রূষা ও পরিচর্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সে কারণেই শিশুর যত্ন, সন্তান লালন-পালন বা স্কুলে যেতে অনিচ্ছুক সন্তানের কারণে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হওয়া মানুষের সংখ্যা কমানোর জন্য আমার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে।’
তাকাইচি বলেন, ‘আমি এমন একটি সমাজ গড়তে চাই, যেখানে মানুষ তাদের পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে না।’
প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে তাঁর রাজনৈতিক গুরু। তিনি আবারও উচ্চ সরকারি ব্যয় ও সস্তা ঋণের ব্যবস্থা–সংবলিত আবের ‘আবেনমিকস’ অর্থনৈতিক দর্শন পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার করেছেন।
তাকাইচি জাপানের সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের ওপর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ শিথিল করারও দাবি জানান। বর্তমানে এই বাহিনীর আক্রমণাত্মক সামর্থ্য রাখা নিষিদ্ধ।