‘কাঁপছে’ বলে মঞ্চ ছাড়লেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট, ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প

‘কাঁপছে’ বলে মঞ্চ ছাড়লেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট, ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প
মেক্সিকোর দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হনেছে। এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত দুজন। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার সকালে এ ভূমিকম্প আঘাত হানে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিবিসির সংবাদ অংশীদার সিবিএস।
সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, ভূমিকম্পের সময় বছরের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম। ভূকম্পন অনুভূত হলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ সম্মেলনস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।
দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমের গুয়েরেরো রাজ্যের সান মারকোসের পার্শ্ববর্তী জনপ্রিয় পর্যটন শহর আকাপুলকোর পাশেই ছিল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৬ দশমিক ৫।
৫০ বছর বয়সী একজন নারী গুয়েরেরোতে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, জানান রাজ্যের গভর্নর এভেলিন সালগাদো। অন্যদিকে মেক্সিকো সিটির মেয়র ক্লারা ব্রুগাদা জানান, এ শহরে ৬০ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যুর নিশ্চিত হওয়া গেছে। আহত হয়েছেন ১২ জন।
ক্লারা আরও জানান, গতকালের ভূমিকম্পের পর পরাঘাত অনুভূত হচ্ছে। তিনি শহরবাসীকে ‘শান্ত থাকার’ ও ‘অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ ব্যাগ’ প্রস্তুত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।
ধসে পড়ার ঝুঁকি থাকায় দুটি স্থাপনা খালি করে ফেলা হয়েছে। আগাম সতর্কতার অংশ হিসেবে ৩৪টি ভবন ও ৫টি বাড়ি পরিদর্শন করা হচ্ছে বলেও জানান ক্লারা।
প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম ভূমিকম্পের সময় নতুন বছরের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সামনে হাজির ছিলেন।
এ আয়োজনের একটি ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট শেনবাউম বলছেন, ‘কাঁপছে!’ এ সময় ভূমিকম্পের সতর্কসংকেত (অ্যালার্ম) বাজছিল। তখন প্রেসিডেন্ট সেখানে থাকা সাংবাদিকদের বলেন, ‘সবাই শান্তভাবে বাইরে চলুন।’ এরপর প্রেসিডেন্ট শেনবাউমসহ সাংবাদিকেরা বেরিয়ে যান।
বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর একটি মেক্সিকো। ২০১৭ সালে দেশটিতে ৭ দশমিক ১ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। এ ঘটনায় দুই শতাধিক মানুষ নিহত হন। মেক্সিকো সিটিতে কয়েক ডজন ভবন ধসে পড়ে।